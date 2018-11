हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार को एक ऐसा काम किया है जिसे लेकर सोशल मीडिया में उसकी खूब तारीफ हो रही है। यह काम है अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर की कार का चालान बनाना। खबरों के अनुसार अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अनिल कुमार की कार नो पार्किंग में खड़ी थी और सजा के दौरा पर उनकी कार का 235 रुपए का चालान बना दिया गया।

मामला सुर्खियों में आने के बाद खुद अनुल कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था उनकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है। ऐसा ड्राइवर ने किया था लेकिन एक शख्स द्वरा किया ट्वीट देखने पर उन्हें इसकी जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत ट्रैफिक पुलिस को सूचना देकर चालान बनाने के लिए कहा। टीम ने उनके नाम से 235 रुपए का चालान बनाया है।

It wasn't in my notice that my driver had parked my vehicle in no parking zone. It came to my notice after a person tweeted a picture of my vehicle parked in no parking zone.I informed my officials to challan my vehicle&paid a challan of Rs.235:A Kumar,Addl Comm,Traffic,Hyderabad pic.twitter.com/NF9KApa8P4

