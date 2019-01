नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो दिन बाद ही सिलेक्ट कमेटी ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को पद से हटा दिया है। इस फैसले को लेकर जहां राजनीति हो रही है वहीं आलोक वर्मा ने भी इसे गलत करार दिया है। इस फैसले में आलोक वर्मा को पद से हटाने का समर्थन करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सिकरी भी शामिल हैं। इसके बाद मीडिया में तरह-तरह की खबर आने लगी हैं।

इन खबरों के बीच इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू का बयान आया है। काटजू ने अपनी फेसबुक वॉल पर जस्टिस सिकरी से उनके फैसले को लेकर चर्चा करने के बाद एक पोस्ट की है। इस पोस्ट में उन्होंने साफ किया है कि जस्टिस सिकरी कोई भी फैसला लेते वक्त किसी के प्रभाव में नहीं आते। साथ ही यह भी साफ किया है कि आलोक वर्मा का ट्रांसफर हुआ है।

काटजू ने फेसबुक पर जो पोस्ट की है उसमें उन्होंने लिखा है, 'आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ के पद से चयन समिति ने हटा दियाहै। इस समिति में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस एके सिकरी शामिल हैं। पीएम और जस्टिस सिकरी ने वर्मा को हटाने के पक्ष में वोट किया वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया।'

उन्होंने आगे लिखा है, 'इस संबंध में मुझे मेरे कईं रिश्तेदारों ने फोन किया और जस्टिस सिकरी के बारे में पूछा क्योंकि यह उनकी ही राय थी जो निर्णायक बनी। यही मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा। मैं जस्टिस सिकरी को तब से जानता हूं जब में दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस था। मैं उनकी ईमानदारी की तस्दीक कर सकता हूं। उन्होंने बिना किसी पक्के सबूत के अलोक वर्मा के खिलाफ निर्णय नहीं लिया होगा। हालांकि, मुझे नहीं पता वो सबूत क्या हैं। लेकिन मैं जस्टिस सिकरी को जानता हूं और अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि वो किसी से भी प्रभावित नहीं हो सकते। उनके इरादों पर सवाल उठाना गलत होगा।'

काटजू ने इसके बाद शुक्रवार को एक और फेसबुक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे मामले को लेकर जस्टिस सिकरी से भी बात की है। उन्होंने जो भी बात की उसे फेसबुक पर डालने की अनुमति भी ली है।

I spoke to Justice Sikri this morning and asked him what he has to say about removal of Alok Verma.







Justice Sikri said the following: pic.twitter.com/cYEFZ4GBff

