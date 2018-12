कुछ समय के लिए आ सकती है आर्थिक मंदी, तैयार रहें लोग: अरविंद सुब्रमण्यन

नई दिल्ली। हाल ही में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार पद से रिटायर हुए अरविंद सुब्रमण्यन ने देश को कुछ समय की आर्थिक मंदी को लेकर चेताया है। उन्होंने इसके लिए कई कारण गिनाए जिनमें एक कारण अर्थव्यवस्था के तनाव में होने को भी बताया जा रहा है।

रविवार को ऑफ काउंसेल: द चैलेंजेज ऑफ द मोदी-जेटली इकोनॉमी नामक बुक के लॉन्च के मौके पर उन्होंने कहा कि नोटबंदी का दबाव जीएसटी पर आंशिक रूप से था और इससे अर्थव्यवस्था मंद हुई। देश में कृषि और वित्तीय व्यवस्था के दबाव में होने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए मंदी के दौर में फंस सकती है।

Former CEA Arvind Subramanian: I think that we have to brace ourselves for a slowdown for some time. I say that for a combination of reasons. First of all, the financial system is under stress, financial conditions are very tight. This is not conducive for rapid growth. (09.12) pic.twitter.com/7mWEyE9hMg — ANI (@ANI) December 10, 2018

जीएसटी टारगेट ठीक नहीं

सुब्रमण्यन ने अपनी किताब के विमोचन के दौरान खुलकर जीएसटी और नोटबंदी पर बात की और कहा कि बजट में जीएसटी राजस्व वसूली का जो लक्ष्य है वो तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि यह लक्ष्य अतार्किक है। इसमें 16-17 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी लागू करना असफलता नहीं थी जीएसटी की रुपरेखा और बेहतर तरीके से तैयार की जा सकती थी।

Former CEA Arvind Subramanian: To judge the GST by what the budget demands of the GST, is unreasonable. I can say it frankly, the budget has made unreasonable demands on GST. It asked for 16-17 per cent. pic.twitter.com/y6xR5BglCs — ANI (@ANI) December 9, 2018

मंदी के लिए रहें तैयार

सुब्रमण्यन ने कहा कि देश को कुछ समय की आर्थिक मंदी के लिए खुद को तैयार करना होगा। इसके कई सम्मिलित कारण है। लेकिन इनमें खास है कि वित्तीय प्रणाली दबाव में है वहीं कृषि क्षेत्र का भी यही हाल है।

रिजर्व बैंक की बनी रहे स्वायत्ता

अरविंद ने उम्मीद जताई कि 2019 में होने वाले चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के चुनावी घोषणापत्र में सार्वभौमिक न्यनूतम आय (यूबीआई) के मुद्दे को शामिल किया जाएगा। इसी दौरान सुब्रमण्यम ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में कटौती नहीं की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि आरबीआई की अतिरिक्त आरक्षित राशि का इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पूंजीकरण के लिए करना चाहिए ना कि सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए।