नई दिल्ली। पिछले दिनों लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम हैक होने के दावे किए जाने के बाद एक बार फिर देश में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। इसके बाद कईं दल फिर से मतपत्रों से चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकिंग के दावों से इनकार किया है। वहीं अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि देश में चुनाव मतपत्रों से नहीं होंगे।

गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM Hacking) हैक होने और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने के बनते माहौल के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा, 'मैं ये बात बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूं कि हम बैलेट पेपर के युग में नहीं लौटने वाले हैं।'

CEC Sunil Arora in Delhi: We will continue to use EVMs & VVPATs. We are open to any criticism & feedback from any stakeholder including political parties. At the same time, we are not going to be intimidated, bullied or coerced into giving up these and start era of ballot papers. pic.twitter.com/bco5DOSfTd

— ANI (@ANI) January 24, 2019