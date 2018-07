कांगड़ा: भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 क्रैश, पायलट की मौत

कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारतीय वायुसेना का मिग-21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस फायटर ने पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी थी और कांगड़ा जिले के पट्टा जटियां इलाके में ये क्रैश हो गया।

इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। पिछले महीने नासिक में एक सुखोई-30 फायटर क्रैश हो गया था। जिसमें सवार दो पायलटों की जान बाल-बाल बची थी। मिग-21 विमान रूटीन सॉर्टी पर पठानकोठ के एयरफोर्स स्टेशन से दोपहर बारह बजकर बीस मिनट पर उड़ान भरा था और आधे घंटे के भीतर ये क्रैश हो गया। दुर्घटना की वजह तलाशने के लिए एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इनक्वायरी गठित कर दी है।

The fighter pilot of the MiG 21 Indian aircraft that crashed in Himachal Pradesh's Kangra district has died. The aircraft had taken off from Punjab's Pathankot earlier today pic.twitter.com/AzOHfyYn0X — ANI (@ANI) 18 July 2018

A MiG-21 aircraft, which was on a routine sortie crashed at 1321 hours in Kangra district of Himachal Pradesh. The aircraft had got airborne from Air Force Station Pathankot at 1220 hours. A Court of Inquiry has been ordered to establish the cause of the accident. — ANI (@ANI) 18 July 2018

इससे पहले मुंबई में एक छोटा एयरक्राफ्ट एक रिहाइशी इलाके में क्रैश हो गया था। 28 जून को हुई इस घटना में 4 क्रू मेंबर्स सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी।

इस एयरक्राफ्ट को मुंबई की कंपनी UY एविएशन ने उत्तर प्रदेश सरकार से खरीदा था। मगर जिस दिन वो विमान क्रैश हुआ, उस दिन मरम्मत के बाद उसकी पहली टेस्ट फ्लाइट थी।