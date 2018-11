नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर की आबादी को बदलकर रख दिया है और कश्मीरियों की पहचान को उसने सिलसिलेवार ढंग से नष्ट कर दिया है।

बुधवार को यशवंतराव चव्हाण स्मारक व्याख्यान को संबोधित करते हुए रावत ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत चालाकी से अपने कब्जे वाले कश्मीर की जनसांख्यिकी बदल दी है। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर हमें विचार करना होगा।

सेना प्रमुख इन सुझावों से भी असहमत दिखे कि जम्मू-कश्मीर में थोड़ी-सी शांति दिखने पर भी सेना को बैरकों में लौट जाना चाहिए। रावत ने कहा कि इससे आतंकियों को अपने नेटवर्क का विस्तार करने का समय मिल जाएगा। इसके बदले हमें आतंकियों पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहिए।

Army Chief says, "People from Gilgit-Baltistan are also now being taken over gradually. So, to say that there is an identity b/w our side of Kashmiri & the other side, then identity thing has gradually been eroded very cleverly by Pakistanis. That is an issue we have to look at" pic.twitter.com/VMd5I0cV0t

— ANI (@ANI) November 29, 2018