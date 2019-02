जम्मू। पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बिना सुबूतों के पाकिस्तान को पुलवामा हमले के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। इमरान खान ने हाल ही में पाकिस्तान की कमान संभाली है। ऐसे में उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए।

सोशल साइट ट्विटर पर महबूबा ने लिखा कि पठानकोट हमले का डोजियर पाकिस्तान को दिया गया और उसने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन यह समय की मांग है कि बातचीत हो। महबूबा ने लिखा कि युद्ध का व्याख्यान चुनावों को लेकर अधिक है।

Mehbooba Mufti: It's true that whether it was Pathankot attack or Mumbai attack they (Pakistan) were given proof but they didn't take action. But because Imran Khan is a new PM & he is talking about a new start, he should be given a chance. We should give proof & see what they do pic.twitter.com/R1HZy0apUW

