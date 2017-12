Previous

Next

लालू के ट्वीट पर BJP का पलटवार, कहा - 'करप्शन पर कांग्रेस से है गठजोड़'

संबंधित खबरें

नई दिल्ली। चारा घोटाले से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को आज दोषी करार दिया। लालू को तीन जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। तब तक वो जेल में रहेंगे।

इस मामले में लालू प्रसाद यादव के ट्विटर अकाउंट से भाजपा पर निशाना साधा गया। लालू के ट्विटर अकाउंट से हुए ट्विट में लिखा गया है कि भाजपा धूर्त है और अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए ये कारस्तानी की गई है।

धूर्त भाजपा अपनी जुमलेबाज़ी व कारगुज़ारियों को छुपाने और वोट प्राप्त करने के लिए विपक्षियों का पब्लिक पर्सेप्शन बिगाड़ने के लिए राजनीति में अनैतिक और द्वेष की भावना से ग्रस्त गंदा खेल खेलती है। — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) 23 December 2017

इस फैसले के आने के बाद से ही आरजेडी ने केंद्र सरकार को कोसना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले पर सवाल खड़े किए। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने फंसाया है। आरजेडी नेता झा यहीं नहीं रूके, उन्होंने कहा कि देवघर ट्रेजरी से हुई अवैध निकासी के मामले में लालू यादव ने ही एफआईआर कराई थी।' इतना ही नहीं इस केस से जुड़े सबूत भी मुहैया कराए थे,ताकि भ्रष्टाचार के इस केस में दोषियों को सजा दिलाई जा सके।

Kind of evidences we have, we'll get redressal at a higher court. Politically I know this regime, they have this typical Standard Operating Procedure-Try to make a deal with your opposition, if you fail...scare them. Want to tell them-Your end has begun: Manoj Jha,RJD pic.twitter.com/lkYjqNeI6g — ANI (@ANI) 23 December 2017

I believe in judiciary but in this case, CBI was arranging prosecution. Legally admissible evidence provided by us were set aside: Manoj Jha, RJD after Lalu Prasad Yadav's conviction in #FodderScam pic.twitter.com/V1tuuFaB6k — ANI (@ANI) 23 December 2017

आरजेडी ने इसके लिए इशारों-इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। मनोज झा ने कहा कि-' देश में उन लोगों के लिए अलग कानून है, वहीं जो 11 अशोक रोड से जुड़े हैें, उनके लिए अलग।' वहीं आरजेडी ने इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। मनोज झा ने कहा कि- 'बिहार के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के आगे झुक गए हैं। इसी वजह से सृजन घोटाले में वो बच गए हैं। '

आरजेडी ने साफ कर दिया कि वो न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और इस मामले को ऊंची अदालत में लेकर जाएंगे।

वहीं केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद की आज की सजा का सबक यह है कि यदि आप भ्रष्टाचार करते हैं तो कानून आपको जरूर पकड़ेगा।

Lesson of today's conviction of Lalu Prasad is that law will catch up with you if you commit corruption: Ravi Shankar Prasad #FodderScamVerdict pic.twitter.com/nQqxaXUV2I

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर हमला करते हुए बोला कि इन दोनों पार्टिओं के बीच का गठबंधन भारत के लोगों को धोखा देने का गठबंधन है।



The alliance between Congress and Lalu Yadav's party is an alliance of corruption,connivance and cheating the people of India, it is clear from the verdict of the court: Union Minister JP Nadda #FodderScamVerdict pic.twitter.com/5ryeV6rXIQ

— ANI (@ANI) December 23, 2017 वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक के बार एक ट्वीट करते हुए लालू प्रसाद यादव पर वार किया।

1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही लालू प्रसाद गरीबों-पिछड़ों के विकास की बात छोड़कर केवल अपनी गरीबी मिटाने में लग गए थे, जिसके चलते लगभग 1000 करोड़ का चारा घोटाला सामने आया और पूरे देश में बिहार शर्मसार हुआ था। मामले की जांच के लिए 21 साल पहले हाई कोर्ट में जो याचिका दायर... pic.twitter.com/ICpA4FBBaN

— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) December 23, 2017