'आधार' के चक्कर में मर गई शहीद की पत्नी, अब सरकार ने कही जांच की बात

नई दिल्ली। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत जिले में कारगिल वॉर की शहीद की पत्नी की मौत का मामला गरमा गया है। अस्पताल प्रबंधन ने शहीद की पत्नी का इसलिए इलाज करने से इंकार कर दिया था, क्योंकि वो ओरिजिनल आधार कार्ड साथ नहीं लाई थी।

इस मामले में हरियाणा सरकार ने भी जांच की बात कही है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने कहा- 'मुझे इस मामले की जानकारी मिली है। हम इसकी जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'

I have received information about it. We will conduct an inquiry & punish those found guilty: Haryana CM Manohar Lal Khattar on death of a Kargil martyr's wife in #Sonipat over alleged denial of treatment due to unavailability of Aadhaar Card pic.twitter.com/HPnCvk6eIk — ANI (@ANI) 30 December 2017

अब इसे लेकर हर तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। इस मामले में केंद्र सरकार भी हरकत में आई है और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इसकी जांच की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री चौबे ने कहा-' इस मामले में राज्य सरकार को संजीदगी दिखानी चाहिए। वहीं हमारे मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट लागू कराने को कहा है, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे न हों।'

State govt should take this matter seriously. Our ministry will conduct a probe in it. Centre has also asked all states to implement 'Clinical Establishments Act' which will help us reduce such incidents: Ashwini Kumar Choubey, MoS Health on death of Kargil martyr's wife #Sonipat pic.twitter.com/lItIwhxOsH — ANI (@ANI) 30 December 2017

सरकार के अलावा कारगिल वॉर के दौरान अपनों को खो चुके दूसरे लोग भी इस घटना के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए अपनी जान देने वाले मेजर सीबी द्विवेदी की बेटी दीक्षा द्विवेदी ने इस पर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे अपने परिवार के लिए डर लगता है। सीजीएचएस के फायदे हैं, लेकिन इसे आधार कार्ड से जोड़ने और इसकी एक प्रति प्रस्तुत करना वाकई चौंकाने वाला है। बता दें कि मेजर सीबी द्विवेदी 2 जुलाई, 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे।

Can't imagine it happened,makes me scared for my family,hv ECHS benefits but connecting it to Aadhaar card&submitting a copy of it is ridiculous:Daughter of Kargil martyr Major CB Dwivedi on death of a martyr's wife ovr alleged denial of treatment due to unavailability of Aadhaar pic.twitter.com/zk89hL4e5Y — ANI (@ANI) 30 December 2017

शहीद थापर के पिता ने अफसोस जताया-

वहीं कारगिल शहीद कैप्टन विजयंत थापर के पिता वीएन थापर ने इस बेहद अफसोस जनक बताया है। उन्होंने कहा कि हम अलग तरह के इंसान बनते जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं हमारे सैनिकों के मनोबल को प्रभावित करेंगी। बता दें कि कारगिल शहीद विजयंत थापर के पिता नोएडा में रहते हैं।

Shocked at the disgusting news. We've become so indifferent to human life! These are the kind of things that hit morale of armed forces: VN Thapar,father or Kargil martyr Vijayant Thapar on death of a martyr's wife over alleged denial of treatment due to unavailability of Aadhaar pic.twitter.com/bNeDs3B1Dy — ANI (@ANI) 30 December 2017

आधार कार्ड नहीं दिखाया तो इलाज नहीं हुआ-

सोनीपत के इस अस्पताल ने शहीद लक्ष्मण दास की विधवा शकुंतला का इलाज करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया, क्योंकि महिला के परिजनों के पास ऑरिजनल आधार कार्ड नहीं था। हालांकि, महिला के बेटे पवन ने अस्पताल को अपने फोन में आधार कार्ड दिखा दिया था, लेकिन अस्पताल की संवेदनहीनता का आलम यह रहा कि वह ओरिजनल आधार कार्ड लाने पर ही अड़ा रहा और समय पर इलाज नहीं होने पर महिला की मौत हो गई।

महिला के परिजनों की मानें तो मौके पर पहुंची पुलिस ने भी प्राइवेट अस्पताल का ही साथ दिया। महिला के बेटे पवन के मुताबिक, वह अपनी मां को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर आया था।

अस्पताल वालों ने मुझसे आधार कार्ड मांगा, लेकिन मेरे पास मां के आधार कार्ड की कॉपी फोन में थी, मैंने वो दिखाई थी और एक घंटे के अंदर ओरिजनल आधार कार्ड लेकर आने का वादा किया था। लेकिन आप इलाज तो शुरू करें, पर अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया और दूसरे अस्पताल में ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई।