पाक ने कुलभूषण की मां और पत्नी से उतरवाए मंगलसूत्र, बिंदीः MEA

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने मौत की सजा प्राप्त भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की उनकी मां और पत्नी से मुलाकात तो करवा दी लेकिन इस प्रक्रिया में उसके जो करतूत रहे उसे न तो कूटनीति के आधार पर और न ही मानवता के आधार पर सही ठहराया जा सकता है।

सुरक्षा जांच के नाम पर मां व पत्नी के मंगलसूत्र और बिंदी तक उतरवा लिये गये। पत्नी के जूते निकलवाये गये और उसे बाद में भी वापस नहीं किया गया। यही नहीं, भारत के साथ बनी सहमति को तोड़ते हुए पाकिस्तानी मीडिया को भी बेहद आक्रामक तरीके से इन दोनों के पीछे छोड़ दिया गया।

भारत ने मुलाकात की इस पूरी प्रक्रिया को आंख में धूल झोंकने वाला करार दिया है। सोमवार को जाधव से मुलाकात के बाद मंगलवार को सुबह मां अवंतिका जाधव और पत्नी चेतना जाधव नई दिल्ली लौटीं, जहां उनकी मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से हुई।

इसके कुछ ही घंटे बाद विदेश मंत्रालय ने इस्लामबाद स्थित पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के भवन में हुई मुलाकात पर विस्तृत बयान जारी किया।

इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जो आने वाले दिनों में भारत-पाक के रिश्ते पर भी प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने जाधव की मां-पत्नी की सांस्कृतिक व धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। उनके पत्नी के मंगलसूत्र, चूड़ियां और बिंदी निकलवा लिये गये।

साथ ही उनके खास कपड़े भी बदलवाये गये। यह सब सुरक्षा के नाम पर भी जरूरी नहीं था। जाधव की पत्नी के जूते निकलवा लिये गये, जिसे बाद में लौटाया भी नहीं गया। बार-बार पूछने पर भी इस बारे में वहां के अधिकारियों ने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

भारत को शक है कि इसका इस्तेमाल बाद में किसी और गलत तरीके से किया जा सकता है। यह गलत इस्तेमाल क्या हो सकता है, इस बारे में विदेश मंत्रालय फिलहाल विस्तार से नहीं बता रहा है।

लेकिन कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि जाधव के खिलाफ वहां के सैन्य कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें जाधव की पत्नी का भी जिक्र है। ऐसे में भारत ने सतर्कता बरतते हुए इस मामले को पहले ही सामने ला दिया है।

पाकिस्तान सरकार ने जिस तरह से इस मुलाकात को शुरू से ही एक आयोजन में बदल दिया था, उसको लेकर भी भारत को बेहद आपत्ति है। इस पर अफसोस जताते हुए भारत ने कहा है कि दोनो देशों के बीच साफ तौर पर यह सहमति बनी थी कि मीडिया को जाधव की मां और पत्नी के नजदीक नहीं आने दिया जाएगा।

लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को इन दोनों के करीब आने, उनको प्रताड़ित करने, जाधव को लेकर गलत टिप्पणी करने व उस पर बेहद आपत्तिजनक आरोप लगाने की छूट दी गई। पाकिस्तानी मीडिया को कई बार उनके करीब आने दिया गया।

भारत ने यह भी कहा है कि जब जाधव के परिवार के साथ इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजनयिक वहां पहुंचे तो उन्हें भी पूरी बात साफ तौर पर नहीं बताई गई। उनसे विमर्श किये बगैर ही मां और पत्नी को ले जाया गया। बाद में जब राजनयिक ने दबाव बनाया तो उन्हें वहां ले जाया गया।

तब जाधव की शीशे के पार से मां और पत्नी से मुलाकात कराई जा रही थी। लेकिन भारतीय राजनयिक को वहां से दूर एक अलग शीशे के कमरे से उन्हें देखने भर दिया गया।

यही नहीं जाधव की मां को उनसे मातृभाषा मराठी में भी बात नहीं करने दी गई। बातचीत में बार-बार रुकावट डाली जा रही थी।



It appears that Kulbhushan Jadhav was under considerable stress & speaking in an atmosphere of coercion. Most of his remarks were clearly tutored & designed to perpetuate false narrative of his alleged activities in Pakistan.His appearance also raises questions of his health: MEA

— ANI (@ANI) 26 December 2017