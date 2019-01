भारत ने पाकिस्तान को दी परिणाम भुगतने की चेतावनी, उच्चायुक्त को समन कर बुलाया

नई दिल्ली। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को टेलीफोन किए जाने पर भारत ने बेहद सख्त रवैया अख्तियार किया है।

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त सोहैल महमूद को समन कर बुलाया और न सिर्फ भारत की नाराजगी से अवगत कराया बल्कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी।

India lodges strong protest with Pakistan over its Foreign Minister's phone call to Kashmiri separatist Hurriyat leader Mirwaiz Umar Farooq as its High Commissioner Sohail Mahmood was summoned by Indian Foreign Secretary



Read @ANI story | https://t.co/hrAajGkavC pic.twitter.com/68IB9AOeEC — ANI Digital (@ani_digital) 30 January 2019

विदेश सचिव विजय गोखले ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बगैर लाग लपेट यह भी बताया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करने की कोशिश की है।

पाकिस्तानी उच्चायुक्त को यह बताया गया कि विदेश मंत्री कुरैशी की तरफ से किसी अलगाववादी नेता को फोन करना भारत के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। इसे भारत अपनी एकता और अखंडता को प्रभावित करने के तौर पर देख रहा है।

Delhi: Pakistan High Commissioner to India Sohail Mahmood leaves from Ministry of External Affairs. He was summoned by Foreign Secy Vijay Gokhale in connection with telephone conversation initiated by Pak Foreign Min with Mirwaiz Umar Farooq from All Parties Hurriyat Conference.

साथ ही विदेश सचिव ने यह भी बताया कि इस तरह की कोशिशों के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान को यह संदेश दिया गया कि विदेश मंत्री का अलगाववादी नेता को फोन करना सारे कूटनीतिक परंपराओं की अवहेलना है।

भारत यह भी मानता है कि विदेश मंत्री कुरैशी का यह कदम एक तरह से इस बात की स्वीकृति है कि पाकिस्तान आतंकियों और अलगाववादियों को बढ़ावा देता है।

इससे पाकिस्तान का यह दोहरापन भी दुनिया के सामने आ गया है कि वह एक तरफ भारत से दोस्ती की बात करता है दूसरी तरफ भारत की अखंडता पर सवाल उठाने वाले संगठनों के साथ संपर्क भी रखता है।

Pakistan High Commissioner to India Sohail Mahmood was summoned by Foreign Secretary Vijay Gokhale in connection with the telephone conversation initiated by the Foreign Minister of Pakistan with Mirwaiz Umar Farooq from the All Parties Hurriyat Conference.

भारत के रुख की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त को रात के 10ः30 बजे तलब किया गया था।

पाकिस्तान के उच्चायुक्त को यह याद दिलाया गया कि कश्मीर भारत का अभिन्ना हिस्सा है और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान को इस मामले में बोलने का या किसी भी तरीके से कोई भी भूमिका निभाने का कोई भी अधिकार नहीं है।