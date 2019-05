नई दिल्ली। भारत को अमेरिका के साथ की गई डील के तहत इसका पहला Apache Guardian attack helicopter मिल गया है। अमेरिका ने भारतीय वायुसेना दल को इसका पहल हेलीकॉप्टर एरिजोना की प्रोडक्शन फैसिलिटी में सौंपा है। भारत को अमेरिकी कंपनी बोइंग से कुल 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं।

भारत सरकार ने वायु सेना की जरूरतों के मद्देनजर 22, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 15, CH-47F(I) चिनूक परिवहन हेलीकाप्टरों की खरीद के लिए बोइंग कंपनी के साथ सितंबर, 2015 में करार किया था। इसके अलावा उसने भारतीय थल सेना के लिए भी छह अपाचे हेलीकाप्टरों की खरीद का आर्डर कंपनी को 2017 में दिया।

Indian Air Force receives its first Apache Guardian attack helicopter at its production facility in Arizona, in the US. India has signed a contract with the US, for 22 of these choppers. pic.twitter.com/YjJmVcpqqk

