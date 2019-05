Yeti Footprints: स्नोमैन पर सेना के ट्वीट पर आए मजेदार रिएक्शन, लोगों ने कहा- 'वोट देने आया था येती'

Indian Army Finds Yeti Footprints: इंडियन आर्मी ने हिमालय पर स्नोमैन यानी 'येति' के रहस्यमयी पैरों के निशान देखे जाने का दावा किया है। आर्मी ने अपने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें पैरों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। आर्मी के इस दावे के बाद से ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। चटखारे लेते हुए कुछ इसे मोदी भक्त बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्नोमैन पीएम मोदी को वोट देने आया था।

Modiji ko vote karne bahar aaya hoga 😂 — Rudra (@awasthi_rudra) 29 April 2019

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 April 2019

बताते चलें कि, भारतीय सेना ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें बर्फ पर पैरों के बड़े निशान नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये निशान स्नोमैन 'येती' के हो सकते हैं। ट्वीट करते हुए आर्मी की ओर से लिखा गया है कि, 'पहली बार भारतीय सेना की एक पर्वतारोही टीम ने मकालू बेस कैंप के करीब 32x15 इंच वाले रहस्यमयी स्नोमैन 'येती' के पैरों के निशान देखे हैं। यह मायावी स्नोमैन इससे पहले केवल मकालू-बरुन नैशनल पार्क में देखा गया है।' बता दें कि, दुनिया के सबसे रहस्यमयी प्राणियों में से एक 'येती' की कहानी लगभग सौ साल पुरानी है। इतना ही नहीं लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया था कि हिममानव 'येती' उन्होंने देखे हैं।

इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि येती एक विशालकाय जीव हैं, जिसका हुलिया बंदर की तरह है, लेकिन वह इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। इसको लेकर तरह-तरह के किस्से सुनने में आते हैं। हालांकि, इसे लेकर रिसर्चर और वैज्ञानिक अब तक एकमत नहीं हैं।

Yah..ye Him manab, Modi ko hivote karne aya hoga!!! Kyu ki??? Aab Modi ko election jitne le liye?? Banmanab, Himmanab, Sentinel Island ke log, vote karenge to, sayad oh, yeh election may majority laye? — Kundan Pandey (@KundanP56933187) 30 April 2019

चुनावी मौसम के बीच इस ट्वीट पर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मजे भी लिए।

Modiji, create history. Become the First PM to do a surgical strike on #Yeti pic.twitter.com/7vBfRL0WSn — sarvarta (@sarvarta) 30 April 2019

वायरल हो रही है अलग-अलग स्नोमैन की तस्वीरें।

It seems that "Acche Din" are more elusive than the #Yeti https://t.co/fUS9AuGyks — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 30 April 2019

वायरल फोटो पर फनी कमेंट्स कर रहे हैं लोग।

लोगों ने स्नोमैन को भी नहीं छोड़ा।

Indian Army: There might be an #Yeti in real#RCB Fan: pic.twitter.com/Ucc1LOzmsM — P R O F. A M L A N (@YodellingExpert) 30 April 2019

इस तरह के फनी रिएक्शन दे रहे हैं लोग।

I think this is Thanos Soul searching for Moksha after Avenger’s Endgame 🤣🤣🤣🤣🤣#Yeti pic.twitter.com/3pu3btez6g — Shaan Kadiyan (@shaankadiyan) 30 April 2019

स्नोमैन पर लोगों ने की फनी राजनीति।