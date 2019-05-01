Indian Army Finds Yeti Footprints: इंडियन आर्मी ने हिमालय पर स्नोमैन यानी 'येति' के रहस्यमयी पैरों के निशान देखे जाने का दावा किया है। आर्मी ने अपने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें पैरों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। आर्मी के इस दावे के बाद से ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। चटखारे लेते हुए कुछ इसे मोदी भक्त बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्नोमैन पीएम मोदी को वोट देने आया था।

बताते चलें कि, भारतीय सेना ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें बर्फ पर पैरों के बड़े निशान नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये निशान स्नोमैन 'येती' के हो सकते हैं। ट्वीट करते हुए आर्मी की ओर से लिखा गया है कि, 'पहली बार भारतीय सेना की एक पर्वतारोही टीम ने मकालू बेस कैंप के करीब 32x15 इंच वाले रहस्यमयी स्नोमैन 'येती' के पैरों के निशान देखे हैं। यह मायावी स्नोमैन इससे पहले केवल मकालू-बरुन नैशनल पार्क में देखा गया है।' बता दें कि, दुनिया के सबसे रहस्यमयी प्राणियों में से एक 'येती' की कहानी लगभग सौ साल पुरानी है। इतना ही नहीं लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया था कि हिममानव 'येती' उन्होंने देखे हैं।

इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि येती एक विशालकाय जीव हैं, जिसका हुलिया बंदर की तरह है, लेकिन वह इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। इसको लेकर तरह-तरह के किस्से सुनने में आते हैं। हालांकि, इसे लेकर रिसर्चर और वैज्ञानिक अब तक एकमत नहीं हैं।

चुनावी मौसम के बीच इस ट्वीट पर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मजे भी लिए।

वायरल हो रही है अलग-अलग स्नोमैन की तस्वीरें।

वायरल फोटो पर फनी कमेंट्स कर रहे हैं लोग।

लोगों ने स्नोमैन को भी नहीं छोड़ा।

इस तरह के फनी रिएक्शन दे रहे हैं लोग।

स्नोमैन पर लोगों ने की फनी राजनीति।