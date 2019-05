नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (MRSAM) की पहली कोऑपरेटिव इंगेजमेंट फायरिंग के साथ अपने एंटी एयर वारफेयर क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यानी सीधे शब्दों में कहें, तो सतह से हवा में उड़ रहे दुश्मन के विमान को नष्ट करने की क्षमता भारतीय नौसेना ने महारत हासिल कर ली है।

इंडियन नेवल शिप्स कोच्चि और चेन्नई ने वेस्टर्न सीबोर्ड पर फायरिंग का परीक्षण किया। दोनों जहाजों की मिसाइलों को विस्तारित रेंज में अलग-अलग हवाई लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने के लिए 1 शिप से नियंत्रित किया गया था।

Indian Navy:Firing was undertaken on Western Seaboard by Indian Naval Ships Kochi&Chennai wherein missiles of both ships were controlled by 1 ship to intercept different aerial targets at extended ranges.Firing trial was carried out by Indian Navy,DRDO&Israel Aerospace Industries https://t.co/H2mEiwYPDR

