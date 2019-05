मुंबई। समुद्री चक्रवात फेनी के ओडिशा तट से जमीन पर पहुंचने से पहले भारतीय नौसेना तूफान पर नजदीक से नजर रख रही थी। वह समुद्र में रहते हुए और सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से तूफान की हर गतिविधि को देख रही थी। नौसेना ने कई ट्वीट्स में इसकी तस्वीरों को पोस्ट करके फेनी तूफान की शक्ति को दिखाया है।

भारतीय नौसेना ने अपने सात युद्ध पोतों को इस मिशन के लिए तैनात किया है। इसमें से तीन युद्ध पोत सहयाद्रि, रनवीर और कदमात को तूफान की आंख पर नजर रखने के लिए लगाया गया था। वहीं, बाकी के चार युद्धपोतों को तमिलनाडु के तट पर लगाया गया था।

तीन वारशिप्स मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) भंडार से लैस हैं। इन HADR स्टोर में सात दिनों तक करीब 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था होने के साथ ही, उनके खाने-पीने का सामान और दवाएं भी मौजूद रहती हैं।

एक ट्वीट में कहा गया कि नौसेना ने छह फिक्स्ड विंग एयर क्राफ्ट, सात हेलिकॉप्टरों के साथ ही गोताखोर, रबरयुक्त क्राफ्ट, मेडिकल टीमों और HADR राहत सामग्री को आईएनएस देगा विजाग में तैयार रखा था। एक अन्य ट्वीट में बताया गया कि 26 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी में उठने के बाद से यह सबसे लंबे समय तक बना रहने वाला और सबसे अधिक तीव्रता वाला तूफान था।

नेवी ने डॉप्लर वेदर रडार की मदद से भी फेनी तूफान की तस्वीरें ली हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, यह तूफान करीब 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ-नॉर्थ ईस्ट दिशा में आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें में चक्रवात की आंख को स्पष्ट देखा जा सकता है।

#CycloneFani Doppler Weather Radar (DWR) image at 1701h this evening. Eye of the storm seen clearly in the image. In the last 06 hrs, the system has moved NNE with a speed of around 15kmph. Likely to move NNE further towards Odisha coast @nsitharaman @SpokespersonMoD @NDRFHQ pic.twitter.com/MBafxrTDnE

— SpokespersonNavy (@indiannavy) 2 May 2019