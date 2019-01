लखनऊ। इंडिगो एयरलाइन के नियो इंजन में गड़बड़ी के कारण इसमें सवार 125 यात्रियों की सांसें हवा में अटकी रहीं। विमान को सोमवार शाम 5ः30 बजे बीच रास्ते से लखनऊ वापस लाया गया।

यहां से शाम सात बजे दूसरे विमान से यात्रियों को जयपुर रवाना किया गया। विमान के इंजन की मरम्मत के लिए दिल्ली से इंजीनियरों की टीम बुलायी गई है।

IndiGo: An IndiGo flight 6E-451 was operating from Lucknow-Jaipur today. The pilot observed high vibration on engine number 2. As a precaution, he returned the aircraft to Lucknow. The aircraft is currently at Lucknow and being inspected by the technical team. pic.twitter.com/cS5miAFYqn

