नई दिल्ली। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जारिफ मंगलवार को भारत आ गए हैं। यहां वह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ईरान से तेल आयात पर अमेरिकी रोक समाप्त होने के प्रभाव के बारे में बातचीत करेंगे। इसके साथ ही इससे निपटने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे।

यह जानकारी अधिकृत सूत्रों ने दी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, जारिफ बुधवार को 2:30 बजे रवाना हो जाएंगे। छह माह तक भारत एवं सात अन्य देशों पर ईरान से तेल खरीदने पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध समाप्त होने के 12 दिनों बाद ईरान के विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंचे हैं।

सूत्रों ने कहा कि वार्ता में यह मुद्दा प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। दो मई को प्रतिबंध समाप्त होने के बाद भारत ने कहा कि वह तीन तथ्यों के आधार पर मुद्दे से निपटेगा।

Iranian Foreign Min: India is one of our most important partners- economic, political®ional. We've regular consultations with India on various issues&I'm here to have consultations with my counterpart on most recent developments in the region as well as our bilateral relations pic.twitter.com/dROBujLTk8

— ANI (@ANI) 13 May 2019