जैश ने हमले की जिम्मेदारी ली क्या ये पाकिस्तान के लिए सबूत नहीं: विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। पुलवामा हमले को लेकर पाक पीएम इमरान खान द्वारा भारत से सबूत मांगे जाने पर विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इमरान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि पाक के लिए क्या इतना सबूत काफी नहीं है कि आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। जिसका मुखिया मसूद अजहर है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इसके आधार पर ही कार्रवाई को अंजाम दे सकता है।

MEA: Pakistani PM has ignored claims made by JeM, as well as by terrorist, who perpetrated this heinous crime. It's a well-known fact that JeM & its leader Masood Azhar are based in Pakistan. These should be sufficient proof for Pakistan to take action. pic.twitter.com/LREGRpH58b — ANI (@ANI) February 19, 2019

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत अगर हमले के सबूत देता है तो मामले की जांच की जाएगी। ये बड़ा ही दयनीय बचाव है। 26/11 के हमले में भी भारत की ओर से पाकिस्तान को कई अहम सबूत दिए गए थे, लेकिन पिछले दस सालों में अब तक इसे लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

MEA: PM of Pakistan has offered to investigate the matter if India provides proof. This is a lame excuse. In the horrific attack in Mumbai on 26/11, proof was provided to Pak. Despite this, case has not progressed for more than 10 years. — ANI (@ANI) February 19, 2019

बता दें कि पाक पीएम इमरान खान ने कहा था कि बिना सबूत से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया है। पाकिस्तान को पुलवामा हमले से क्या मिलता। हर बार पाक पर इल्जाम क्यों लगाया जाता है। भारत ने कोई सबूत नहीं दिया है। यदि सबूत मिलता है, तो कार्रवाई की गारंटी देता हूं। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं।

#WATCH MEA Spokesperson Raveesh Kumar reacts to Pakistan PM's statement on #PulwamaTerrorAttack, says 'In this “Naya Pakistan”, Ministers publicly share platforms with terrorists like Hafiz Saeed who have been proscribed by United Nations' pic.twitter.com/FjvQgQ9Z0u — ANI (@ANI) February 19, 2019

इमरान खान ने ये भी कहा कि ये नया पाकिस्तान है। हम दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार हैं। आतंकवाद से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सफाई देते हुए पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने कहा कि सोशल मीडिया में बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान से बदला लिया जाए।