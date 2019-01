Karnataka में सियासी घमासान जारी, कुमारस्वामी बोले- मैं सभी विधायकों के संपर्क में

बेंगलुरु। कर्नाटक में जारी सियासी नाटक के दौरान मंगलवार को दो विधायकों ने एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जेडीएस सरकार से समर्थन वापस ले लिया। दोनों विधायकों एच. नागेश (निर्दलीय) और आर. शंकर (केपीजेपी) ने राज्यपाल वजुभाई वाला को पत्र लिखकर उन्हें अपने फैसले से अवगत करा दिया है। फिलहाल उनके इस कदम से प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है। वहीं, केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा का कहना है कि अगर कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिरी तो भाजपा राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी।

हालांकि, मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और कांग्रेस ऐसी किसी भी संभावना से लगातार इनकार कर रहे हैं। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार एक या दो दिन में कांग्रेस के और कुछ विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इन खबरों का पूरी तरह से खंडन करते हुए मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि राज्य में सरकार को कोई खतरा नहीं है।

Karnataka CM HD Kumaraswamy: MLAs(Congress MLAs in Mumbai hotel) are unreachable to the media, not to me, I am in touch with everybody and I am speaking to everybody, they will come back. Our coalition is going on smoothly. I was relaxed and I am relaxed. Don't worry, be happy pic.twitter.com/OW6QHeda7z — ANI (@ANI) January 16, 2019

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुंबई की होटल में रुके विधायक मीडिया से दूर हैं लेकिन मेरे संपर्क में हैं। मैं हर किसी से जुड़ा हुआ हूं और सभी से बात हो रही है। वो लोग लौट आएंगे, हमारा गठबंधन आराम से चल रहा है और मैं पूरी तरह रिलेक्स हूं।

वहीं कांग्रेस के प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि मैं सभी विधायकों के संपंर्क में हूं, यह ड्रामा एक या दो दिन में खत्म हो जाएगा। हम सब साथ हैं और कांग्रेस में कोई भी अंदरुनी विवाद नहीं है।

K C Venugopal, Karnataka Congress In-charge: I'm in touch with all our MLAs, this drama is going to end in a day or a two. We are all together, there is no internal fight in Congress. This is all baseless. pic.twitter.com/3OZaVQ42QJ — ANI (@ANI) January 16, 2019

जहां कांग्रेस और जदयू अपने दावे कर रही है वहीं भाजपा के भी अपने दावे हैं। कर्नाटक में जारी घमासान के बीच महाराष्ट्र के मंत्री राम शिंदे ने दावा किया है कि अगले दो या तीन दिनों में कर्नाटक में भाजपा की सरकार बन जाएगी।

BJP's Ram Shinde on 2 Independent MLAs withdraw support from Karnataka govt: They must have thought that they should join BJP that received the mandate instead of those who formed unnatural alliance. I'm getting a feeling that Operation Lotus will be successful in the coming days pic.twitter.com/5D9P1DlrUH — ANI (@ANI) January 15, 2019

हरियाणा में डेरा डाले हैं भाजपा विधायक

उधर, कांग्रेस-जेडीएस सरकार द्वारा लुभाए जाने के डर से भाजपा ने अपने विधायकों को हरियाणा में नूंह जिले के आइटीसी ग्रांड भारत रिसॉर्ट में ठहराया हुआ है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीएस येद्दयुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और शोभा करंदलाजे जैसे अन्य वरिष्ठ नेता भी विधायकों के साथ हैं। शेट्टार ने बताया, "हमें नहीं पता कि हम कब तक यहां रहेंगे।"