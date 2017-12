कोर्ट की अवमानना मामले में हाई कोर्ट के पूर्व जज कर्णन रिहा

कोलकाता। कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सी एस कर्नन को आज रिहा कर दिया गया। जस्टिस कर्नन को कोर्ट की अवमानना के आरोप में बीस जून को गिरफ्तार किया गया था।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने कर्नन को तमिलनाडु के कोयंबटूर से 20 जून को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वह करीब एक माह तक पुलिस से बचते रहे थे। चेन्नई में रह रहीं उनकी पत्नी सरस्वती कर्नन, अपने बड़े बेटे के साथ उन्हें जेल से लेने के लिए कोलकाता पहुंची हैं। सरस्वती कर्नन ने मंगलवार को कह कि वह (कर्नन) कल रिहा होंगे और इसीलिए मैं चेन्नई से कोलकाता आई हूं।

Kolkata: Former Calcutta HC Judge, CS Karnan, released from Presidency Jail. He was arrested on 20th June and was later found guilty of contempt of Court. pic.twitter.com/UzaHNBffUk

— ANI (@ANI) 20 December 2017