Karnataka Result LIVE: कुमारस्वामी ने माना कांग्रेस का प्रस्ताव, शाह ने तीन नेताओं को भेजा बेंगलुरु

बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद मंगलवार को हुई मतगणना के रुझानों और नतीजों ने बहुमत पर पेंच फंसा दिया है। इसे देखते हुए इस बात पर संशय पैदा हो गया है। कांग्रेस ने मौके का फायदा उठाते हुए जेडीएस को समर्थन देकर सरकार बनाने का प्रस्ताव दे दिया है जिसे जेडीएस ने मान लिया है। खबरों के अनुसार कुमारस्वामी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने के प्रस्ताव को मान लिया है। खबर यह भी है कि कुमारस्वामी 18 मई को शपथ ग्रहण करेंगे।

उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें कांग्रेस ने समर्थन दिया है और इसी के आधार पर वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आज शाम 5.30 बजे मिलना चाहते हैं। हालांकि, अभी राजभवन से उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है।

अब तक के नतीजों और रुझानों में भाजपा को 107 सीटें मिलती दिख रही हैं और भाजपा बहुमत से काफी दूर है। वहीं कांग्रेस के खाते में 73 जबकि जेडीएस के खाते में 40 सीटें हैं। ऐसे में दोनों ने मिलकर सरकार बनाने की तैयारी की है।

वहीं ताजा स्थिति को देखते हुए अमित शाह ने जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और प्रकाश जावड़ेकर को तत्काल बेंगलुरु पहुंचकर सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है। वहीं शाह ने येदयुरप्पा को भी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कहा है।

इस बीच कांग्रेस नेताओं के दल को लेकर राज्यपाल से मिलने गए जी परमेश्वरा को राजभवन में प्रवेश नहीं करने दिया गया और उन्हें दरवाजे से ही लौटा दिया गया।

Bengaluru: A Congress delegation led by G Parameshwara, who had gone to the Governor's House, did not get entry, turned back. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/kR3D7DDCvh

— ANI (@ANI) May 15, 2018