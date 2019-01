कारवार। कर्नाटक की पोर्ट सिटी कारावार में नाव पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार सुबह 26 यात्रियों को लेकर नाव निकली थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ।

#UPDATE: Indian Navy corrects its death toll in boat capsize incident of Karwar, Karnataka. Of the 26 persons reported on the boat, 17 people have been rescued, 8 bodies have been recovered & search is on for the one person still missing. pic.twitter.com/bspHIkJjEA

— ANI (@ANI) January 21, 2019