अमृतसर। डेरा बाबा नानक में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की नींव रखने के बाद अब पाकिस्तान अपने हिस्से की नींव बुधवार को रखेगा। पाकिस्तान के नारोवाल में नींव पत्थर वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान रखेंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही पाकिस्तान जा चुके हैं वहीं केंद्रीय मंत्री हरसीमरत कौर और हरदीप पुरी बुधवार सुबह वाघा सीमा से पाकिस्तान रवाना हुए।

पाक जाने से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं यह तीर्थयात्रा करते हुए खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग थी जो अब पूरी होने जा रही है। हम पाक सरकार को भी धन्यवाद देते हैं।

I feel extremely grateful and privileged to be able to make this pilgrimage. This was a long-standing demand of the Sikh community. Express gratitude also to Pak Govt: Union Minister Hardeep Puri before leaving for Pakistan for #KartarpurCorridor foundation stone laying ceremony pic.twitter.com/1dSgp241Wd

