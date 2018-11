चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजाेत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के शिलान्‍यास समारोह के लिए एक दिन पहले ही वहां पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की नींव रखेंगे।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ बमुश्किल एक मिनट के लिए वह गले मिले थे, यह कोई राफेल डील नहीं थी। जब दो पंजाबी मिलते हैं, तो एक दूसरे के गले लगते हैं, पंजाब में यह आम चलन है।

पाक पहुंचने पर सिद्धू ने कहा कि यह कॉरिडोर व्यापार संबंधों को खोलने के साथ-साथ शांति, समृद्धि लाएगा। मुझे लगता है कि यह कॉरिडोर दोनों देशों के बीच सेतु का काम करेगा और दुश्मनी को खत्म करेगा। यह दोनों देशों के लोगों को करीब लाएगा और इससे शांति आएगी। मुझे विश्वास है कि इससे यह संभव है।

I feel that this corridor will be a bridge and erase enmity. It will increase people to people contact and bring peace. It is my belief that there are possibilities in it: Navjot Singh Sidhu in Lahore on #KartarpurCorridor pic.twitter.com/tAzUbDrXP0

