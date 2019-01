सबरीमाला मामलाः मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का हो रहा विरोध, प्रदेश में बंद

तिरूवनंतपुरम। सबरीमाला मंदिर में बुधवार को दो महिलाओं के प्रवेश कर जाने के बाद यह मामला और गरमा गया है। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने आज राज्य में बंद बुलाया है और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस व्यक्ति की पहचान 55 वर्षीय चंदन उन्नीथन के रूप में हुई है।

प्रदर्शन के दौरान राज्य सचिवालय करीब पांच घंटे तक संघर्ष स्थल में तब्दील हो गया और सत्तारूढ़ माकपा तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर फेंके।

वहीं गुरुवार को राज्य के कई हिंदूवादी संगठनों द्वारा बुलाए गए एक दिन के बंद को लेकर भाजपा ने समर्थन में मार्च भी निकाला है साथी ही बयान जारी किया है और कहा है यह बंद शांतिपूर्ण हो।

Kerala: BJP holds protest march in Kochi against the entry of women in #SabarimalaTemple pic.twitter.com/siNVGooagB — ANI (@ANI) January 3, 2019

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट राज्य में 'काला दिवस' मनाने का एलान किया है। कई संगठनों के बंद के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। बुधवार को महिलाओं के मंदिर में प्रवेश की खबर फैलने के बाद, दक्षिणपंथी समूहों के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए हाइवे ब्लॉक कर दिया। दुकानें और बाजार जबरन बंद करा दिए।

बंद के कारण यातायात पर बुरा असर पड़ा है और राज्य परिवहन की बसों के अलावा हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है।

प्रवेश पर भाजपा नेता बोले यह षडयंत्र

Kerala: Ambulances being used to help stranded passengers at Thiruvananthapuram Central as bus services are affected in the area due to the hartal called by various organisations over #SabarimalaTemple women entry. pic.twitter.com/tURDZgevh5 — ANI (@ANI) January 3, 2019

मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने कहा है कि जो महिलाएं मंदिर में गईं वो श्रद्धालु नहीं थीं। वो नक्सली थीं, सीपीएम ने चुनिंदा पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर प्लान बनाया और महिलाओं को मंदिर प्रवेश करवाया यह नक्सली, केरल सरकार और सीपीएम द्वारा प्लान किया गया षडयंत्र है।

V Muraleedharan,BJP: Y'day,2 women entered #SabarimalaTemple. They weren't devotees. They were Maoists. CPM with selected policemen prepared an action plan&then saw to it that the women go inside the temple. This is a planned conspiracy by Maoists in league with Kerala govt & CPM pic.twitter.com/mfZQqu35vv — ANI (@ANI) January 3, 2019

झड़प में एक कार्यकर्ता की मौत

पंडालम में सीपीआइएम और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में घायल हुए सबरीमाला कर्म समिति के एक 55 वर्षीय कार्यकर्ता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मरने वाले शख्स का नाम चंदन उन्नीथन था। यह महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने का विरोध कर रहा था।

महिलाओं ने किया सबरीमाला मंदिर में प्रवेश

गौरतलब है कि बुधवार को लंबी जद्दोजहद के बाद दो महिलाएं सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पाने में कामयाब हो गईं। इसके साथ ही वर्षों से चली आ रही परंपरा भी टूट गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाने में केरल सरकार कामयाब हो गई। वहीं, महिलाओं के प्रवेश के बाद मंदिर को शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 40 वर्षीय दो महिलाएं बिंदू और कनकदुर्गा ने सुबह पौने चार बजे के करीब मंदिर में प्रवेश कर गईं और वहां पूजा अर्चना की। उन दोनों के साथ पुलिस भी थी।

सबरीमाला में नहीं थी प्रवेश के इजाजत

केरल राज्‍य में स्थित सबरीमाला मंदिर में दस से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके पीछे यह मान्यता है कि इस मंदिर के मुख्य देवता अयप्पा ब्रह्मचारी थे। ऐसे में इस तरह की महिलाओं के मंदिर में जाने से उनका ध्यान भंग होगा। यहां सिर्फ छोटी बच्चियां और बूढ़ी महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं। सबरीमाला मंदिर में हर साल नवम्बर से जनवरी तक, श्रद्धालु अयप्पा भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, बाकि पूरे साल यह मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहता है।

सर्वोच्‍च अदालत का सुप्रीम फैसला

गौरतलब है कि 800 साल पुरानी इस प्रथा पर देश की शीर्ष अदालत ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए नारियों को सबरीमाला मंदिर में जाने की इजाजत दे दी। अब सबरीमाला मंदिर में महिलाएं भी भगवान अयप्‍पा के दर्शन कर सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने को लेकर विरोध हो रहा था। केरल की पिनरई विजयन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाने को बाध्य थी तो दूसरी ओर उसे विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार आज महिलाएं मंदिर में प्रवेश पाने में कामयाब हो गईं।