जया प्रदा बोलीं- पद्मावत में खिलजी को देखा तो आई आजम खान की याद

नई दिल्ली। सिनेमा से सियासत का सफर तय करने वाली जया प्रदा ने एक बार फिर आजम खान पर निशाना साधा है। जया प्रदा ने कहा कि, जब उन्होंने विवादों में रही फिल्म पदमावत देखी, तो उसमें खिलजी के किरदार ने उन्हें सपा नेता आजम खान की याद दिला दी।

उन्होंने कहा कि मुझे बड़े पर्दे पर खिलजी को देखकर याद आया कि, कैसे आजम खान ने मुझे चुनाव के दौरान परेशान किया था। जया प्रदा यूपी के रामपुर से सांसद रह चुकी हैं।

When I was watching #Padmaavat , Khilji's character reminded me of Azam Khan ji, how he had harassed me during elections when I was contesting: Jaya Prada pic.twitter.com/NVRi59aK8A

— ANI UP (@ANINewsUP) 10 March 2018