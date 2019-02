kolkata CBI Issue: बंगाल में बवाल, सीबीआई अफसरों और पुलिस में टकराव, पढ़ें पूरा घटनाक्रम

कोलकाता। शारदा चिटफंड घोटाले की गायब फाइलें जब्त करने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के घर पहुंची सीबीआई टीम व स्थानीय पुलिस के बीच रविवार शाम टकराव हो गया।

दोनों के अफसरों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई तक हो गई। पुलिस ने सीबीआइ के ड्राइवर और पांच अफसरों को हिरासत में ले लिया।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee sitting on her 'Save the Constitution' dharna at Metro Channel, Kolkata. Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar is also present. pic.twitter.com/nB6ASQIYFp— ANI (@ANI) 3 February 2019

हालांकि तीन घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दो जांच एजेंसियों के बीच ऐतिहासिक तकरार के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुमार के घर पहुंचीं।

रात नौ बजे उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर राज्य में तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कोलकाता मेट्रो स्टेशन के बाहर कुर्सी लगाकर धरना शुरू कर दिया।

West Bengal: Visuals of TMC workers burning an effigy of Prime Minister Narendra Modi in Asansol over the ongoing CBI issue. pic.twitter.com/DiYkBzaK2g— ANI (@ANI) 3 February 2019

बंगाल सरकार के रवैये के खिलाफ सीबीआइ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकती है। पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक फैले शारदा चिटफंड घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सीबीआइ को सौंपी थी।

A delegation of senior BJP leaders to meet Chief Election Commissioner on Monday. BJP will complain about West Bengal govt blocking rallies of senior BJP leaders. pic.twitter.com/KNR5F7hc7t— ANI (@ANI) 3 February 2019

करीब 2500 करोड़ रुपये के इस घोटाले के आरोपितों के तृृणमूल नेताओं से संबंध रहे हैं। इसके साथ ही रोज वैली घोटाले की जांच भी सीबीआइ कर रही है, जो 17000 करोड़ रुपये का है।

West Bengal: TMC workers stage a protest in Asansol over the ongoing CBI issue. pic.twitter.com/qHjVuzZcyW— ANI (@ANI) 3 February 2019

समन पर नहीं आए थे पुलिस आयुक्त शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार जांच के घेरे में हैं। सीबीआइ ने उन्हें तलब किया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे थे।

Praveen Tripathi, Joint Commissioner Crime, Kolkata Police: A team of CBI officers came without any papers for what they called a 'secret operation'. When asked what the operation was about, they could not give a satisfactory response. pic.twitter.com/CyS83Z1aKC— ANI (@ANI) 3 February 2019

इसी सिलसिले में रविवार को सीबीआइ की 40 सदस्यीय टीम उनके घर पहुंची थी। लेकिन स्थानीय पुलिस ने उन्हें कुमार के बंगले में नहीं घुसने दिया। पुलिस की सीबीआइ टीम के अफसरों से हाथापाई हुई।

Interim CBI chief M Nageshwar Rao to ANI: We are investigating these chit fund cases as per the directions of the SC. An SIT has been constituted by the WB govt prior to SC's direction under the chairmanship of Rajeev Kumar, who is currently the Kolkata police commissioner. pic.twitter.com/wjuWMaInB0— ANI (@ANI) 3 February 2019

पुलिस उन्हें विधाननगर थाने ले गई और पांच सीबीआइ अफसरों व ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि तीन घंटे बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस ने सीबीआइ दफ्तर पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की तैनाती के बाद पुलिस वहां से हट गई।

गायब हैं घोटाले के दस्तावेज कुमार 1989 बैच के आइपीएस अफसर हैं। उन्होंने शारदा घोटाले की जांच करने वाले एसआइटी का नेतृृत्व किया था। इस मामले से जुड़ी कुछ अहम फाइलें व दस्तावेज गायब हैं। सीबीआइ को डर है कि घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज नष्ट किए जा सकते हैं। इसी सिलसिले में सीबीआइ कुमार से पूछताछ करना चाहती है।

West Bengal: Central Reserve Police Force (CRPF) units arrive at CBI regional office at CGO Complex, Kolkata. pic.twitter.com/ii8sCFY4O0— ANI (@ANI) 3 February 2019

डोभाल के इशारे पर काम कर रही सीबीआई : ममता तृृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया।

West Bengal: Police force of Bidhannagar police leaves from outside the CBI regional office at CGO Complex, Kolkata. pic.twitter.com/iFYitfmh12— ANI (@ANI) 3 February 2019

उन्होंने आरोप लगाया कि 19 जनवरी को कोलकाता में 20 विपक्षी दलों की रैली से घबराकर मोदी और अमित शाह बदले की राजनीति कर रहे हैं। देश में आपातकाल से भी बुरे हालात हैं।

आज बजट पेश नहीं करेंगीं

उन्होंने कहा, मैं कल (सोमवार) विधानसभा में बजट पेश नहीं करूंगी। संविधान बचाने के लिए धरने पर बैठ रही हूं। ममता ने कहा कि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। हम सारे दस्तावेज सीबीआई से साझा क्यों करें।

West Bengal CM Mamata Banerjee: I am going to stage a dharna to save the federal structure. From today I'm going to sit near the Metro Channel. Tomorrow proceedings in state assembly will take place where I will hold a meeting. This dharna means satyagraha. pic.twitter.com/vL6My4UA6G— ANI (@ANI) 3 February 2019

संवैधानिक विद्रोह की साजिश : तृृणमूल तृृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरिक ओ ब्रायन ने कहा कि भाजपा ने संवैधानिक विद्रोह व राज्य सरकार के तख्तापलट की साजिश है। हम सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर 'भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, देश बचाओ'' अभियान छेड़ेंगे। विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सोमवार को संसद के दोनों सदनों में भी हंगामे के प्रबल आसार हैं।

सीबीआइ को रोकना निंदनीय :

भाजपा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सीबीआइ महत्वपूर्ण संगठन है और उसकी कार्रवाई को रोकना निंदनीय है।