डॉक्टर्स ने एलुमनी मीट में बुलाईं बेली डांसर्स, शराब ढोने के लिए एंबुलेंस का इस्तेमाल

मेरठ। यूपी के मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की एक बेहद गैरजिम्मेदाराना हरकत सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस अस्पताल में डॉक्टरों की एलुमनी मीट के दौरान शराब ढोने के लिए एंबुलेंस का इस्तेमाल हुआ। इतना ही नहीं मीट में आए मेहमानों के मनोरंजन के लिए रशियन बेली डांसर्स को बुलाया गया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल, कॉलेज में ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें 1992 बैच के कई प्रसिद्ध डॉक्टरों को गढ़ रोड स्थित कॉलेज परिसर में आमंत्रित किया गया था।

सूत्रों के अनुसार, परिसर के अंदर ही कॉलेज के पूर्व छात्रों को शराब परोसा गया। इसके बाद दोपहर में रशियन बेली डांसर्स का कार्यक्रम रखा गया था। बताया जा रहा है कि परिसर के अंदर शराब लाने के लिए एंबुलेंस का इस्तेमाल किया गया।

Meerut: Liquor cartons stored in an ambulance van, Belly dance performance at alumni function of state-run Lala Lajpat Rai Medical college (25.12.17) pic.twitter.com/MQSBEpUpfG

