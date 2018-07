LS LIVE: राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी, ये है वजह

नई दिल्ली। टीडीपी द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सुबह 11 बजे से लोकसभा में बहस की शुरुआत हुई। टीडीपी और भाजपा सांसद के बाद राहुल गांधी बोलने आए। वो तकरीबन एक घंटे तक बोले और राफेल डील को लेकर सीधा सरकार पर हमला बोला।

राहुल गांधी के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला।मुलायम सिंह ने कहा कि, "इस बहस में किसान का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हमारे यहां का किसान मेहनती है, जमीन उपजाऊ है लेकिन इसके बाद भी किसान परेशान है।"

मुलायम ने कहा कि यूपी में बीजेपी के लोग ही रो रहे हैं, "अकेले में आपको नाम भी गिना सकता हूं। उन्होंने कहा कि हम तो चलो विपक्ष में हैं, लेकिन योगी सरकार अपनी पार्टी के लोगों की ही नहीं सुन रही है।

इस बीच रक्षा मंत्री पर राफेल डील पर झूठ बोलने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ सरकार विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। इस बारे में संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने इसका जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, "भाजपा सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद को गुमराह करने के मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे।"

इतना ही नहीं अनंत कुमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि, "राहुल का व्यवहार बचकाना है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस अध्यक्ष अपरिपक्व हैं और उनके पास जानकारी का अभाव है।"

इससे पहले भाषण के बाद ऐसा मौका भी आया, जब राहुल गांधी सीधे पीएम मोदी के पास गए और उनके गले मिल लिए। एकबारगी तो पीएम भी हैरान रह गए। फिर उन्होंने भी राहुल गांधी को वापस बुलाय़ा और उनसे हाथ मिलाया।

इससे पहले राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला था। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने मौजूदा सरकार को जुमलों की सरकार ठहराया। वहीं रोजगार के मामले में राहुल गांधी ने कहा कि,"पीएम ने दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। इस दौरान राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर सीधे-सीधे रक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के दबाव में देश से झूठ बोला है।"

राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि, "हिंदुस्तान अपनी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। देश में सामूहिक दुष्कर्म की वारदातें हो रही हैं। मोदी जी के मंत्री आरोपियों के गले में माला डालते हैं। वहीं देश में जब दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार होता है तो भी पीएम मोदी चुप रहते हैं।"

इतना ही नहीं उन्होंने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि," वो जहां जाते हैं, वहां रोजगार की बातें करते हैं। कभी कहते हैं पकौड़े बनाओ, कभी दुकान खोले। पीएम ने नोटबंदी किया। शायद उन्हें ये समझ ही नहीं थी कि किसान, मजदूर, गरीब अपना धंधा कैश में चलाते हैं। "

राहुल गांधी लोकसभा में जब भाषण दे रहे थे तो एक लम्हा ऐसा आया जब पीएम मोदी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि, "प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरी आंख में नहीं डाल सकते हैं।"

इस बीच पीएम मोदी पर राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा भड़क गई और सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसे देखते हुए लोकसभा स्पीकर ने दस मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।

Defence Minister said there is secrecy pact with France on Rafale deal. I personally met President of France and asked him if any such pact existed, he clearly said there is no pact: Rahul Gandhi in Lok Sabha #NoConfidenceMotion इतना ही नहीं राहुल गांधी ने अमित शाह के बेटे की आमदनी को लेकर भी सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि, रक्षा मंत्री इस पर अपनी बात रखेंगी। इससे पहले पहली बार का सांसद होने के बावजूद पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने सांसद जयदेवा गाला को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मौका दिया। जयदेव गाला ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आंध्र प्रदेश को धोखा देने का आरोप लगाया।

इतना ही नहीं टीडीपी सांसद जयदेव गाला ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, "आप अलग धुन में बात कर रहे हैं, जिसे आंध्र प्रदेश की जनता समझ रही है और आने वाले चुनाव में उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। भाजपा का भी वैसा ही हाल होगा, जैसा कांग्रेस का आंध्र प्रदेश में हुआ था। पीएम मोदी ये धमकी नहीं, ये शाप है।"

जानिए जयदेव गाला के भाषण की खास बातें

- केंद्र की तरफ से आंध्र को एक पैसा भी नहीं मिला है

- हम धमकी नहीं, शाप दे रहे हैं

- ये जंग तानाशाह और लोकतंत्र के बीच है

- वित्त मंत्री तथ्यों से खेलना बंद करें

-हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि आंखें खुल जाएंगी

- विकास के सूचकांक पर आंध्र बहुत पीछे है

- हाथ जोड़कर विनती की आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य दर्जा दें

इसके बाद जबलपुर से भाजपा सांसद राकेश सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बोलना शुरू किया। उनके निशाने पर कांग्रेस रही। राकेश सिंह ने कहा कि, कांग्रेस को एक ही परिवार की सरकार स्वीकार है। इतना ही नहीं टीडीपी पर भी निशाना साधते हुए राकेश सिंह ने कहा कि, दुर्भाग्य है कि टीडीपी कांग्रेस के साथ खड़ी है। ऐसा करके वो खुद ही शापित हो गई है।