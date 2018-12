पटना। रालोसपा (राष्ट्रीय लोक समता पार्टी) की राजग से विदाई के बाद अब लोजपा भी दबाव बनाने में जुट गई है। परोक्ष रूप से भाजपा को राजग में सीटों के बंटवारे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। लोजपा (लोक जनशक्ति पार्टी) के प्रदेश अध्यक्ष एवं नीतीश सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि भाजपा 31 दिसंबर तक बता दे कि लोजपा को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वह कितनी और कौन-कौन सीटें दे रही है।

हालांकि पारस की मांग में उपेंद्र कुशवाहा जैसी तल्खी नहीं, नरमी थी। लेकिन दूसरी ओर पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक टीवी कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रशंसा की और कहा कि उनमें सकारात्मक बदलाव आया है। वहीं राजग के विकास के एजेंडे में भटकाव की बात कही। इससे आशंका बढ़ गई है

Chirag Paswan, Lok Janshakti Party: The manner in which they raised the issue of farmers & unemployment, I feel they chose well & we stayed tangled in religion & temples. I urge the govt that we should focus once again solely on development in the time to come. https://t.co/oo530DycUL

— ANI (@ANI) December 19, 2018