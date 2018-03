केरल में गांधी की प्रतिमा को तोड़ा, तमिलनाडु में आंबेडकर की मूर्ति पर फेका रंग

चेन्नई। त्रिपुरा में लेनिन की मुर्तियां गिराने से शुरू हुई मूर्ति तोड़ राजनीति जारी है। इस बार इसकी शिकार महात्मा गांधी और डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाएं हुईं हैं। खबरों के अनुसार केरल के कन्नूर में राष्ट्रपित महात्मा गांधी की मूर्ति को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया है।

हालांकि, अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह किसका काम है लेकिन घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के तिरुवोत्तियुर में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति पर कुछ अज्ञात लोगों ने रंग फेंक दिया। यह देख लोग विरोध करने लगे और सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पुहंचकर स्थिति को संभाला।

बता दें कि लेनिन की मूर्ति क्षतिग्रस्ति किए जाने के बाद तमिलनाडु में पेरियार और पश्चिम बंगाल में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। मूर्तियों को तोड़ने की घटनाओं के बाद पीएम मोदी ने भी इसकी निंदा करते हुए कड़े कदम उठाने के लिए कहा था। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों निर्देश देकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा था।

Tamil Nadu: Unidentified miscreants poured paint on the bust of Dr BR Ambedkar in Tiruvottiyur, Chennai last night. pic.twitter.com/sXtW8z49kz

— ANI (@ANI) 8 March 2018