नई दिल्ली। अपनी शादी की रस्मों के बीच ब्रेक लेकर फुटबॉल खेलने पहुंचे केरल के रिद्वान की हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल रिद्वान ने शादी के दिन अपनी दुल्हन से पांच मिनट में आने की बात की और फुटबॉल का एक अहम मैच खेलने के लिए निकल गया। मल्लापुरम का यह मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खेल राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भी ट्विटर पर इस जुनून की तारीफ की है। इतना ही नहीं खेल मंत्री ने इस जुनूनी खिलाड़ी से मिलने की इच्छा भी जाहिर की।

बता दें कि, रिद्वान फीफा मेंजेरी टीम के लिए खेलते हैं। उनकी टीम के एक अहम मैच की तारीख उनकी शादी के दिन ही पड़ गई। रिद्वान अपनी टीम के डिफेंडर थे, इस नाते उनका टीम के साथ जुड़ना जरूरी था। ऐसे में उन्होंने मैच खेलने का फैसला किया। समारोह के दौरान उन्होंने दुल्हन से पांच मिनट इंतजार करने के लिए कहा और मैच खेलने पहुंच गए। इतना ही नहीं रिद्वान टीम की जीत के साथ अपनी शादी में वापस लौट आए।

Ridvan asked 5 minutes from his bride on his wedding day to play football! What passion!

I want to meet him! #5MinuteAur #KheloIndiahttps://t.co/BLLvpPr715

— Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) 25 January 2019