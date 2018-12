तमिलनाडु के एक बिजनसमैन ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार को यह सोचकर एक सांप के ऊपर चढ़ा दी कि वह मर जाएगा लेकिन हुआ उसका उल्टा। यह शख्स एक शादी में शामिल होने मदुरई जा रहा था और सांप को कुचलते हुए यह सोचकर भले ही आगे निकल गया हो कि सांप मर गया होगा लेकिन सांप तो उसकी कार में ही घुस गया। वास्तव में जब कार सांप के ऊपर से गुजरी तो वह एसी डस्ट में घुसा और एयर वेंटिलेटर के जरिए उसे रास्ता मिल गया।

उसे सांप के फुंकार की आवाज आने लगी तो वह कार से बाहर निकला और सांप को निकालने के लिए फायर सर्विस को फोन किया। उन्होंने चेक किया तो कार में सांप नहीं मिला और वह आगे का रास्ता तय करने के लिए निकल गया। फिर रास्ते में ही चलती गाड़ी में उन्हें फिर से सांप दिखा। इस बार वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे इसलिए सीधा बीएमडब्लू के डीलरशिप पहुंचे।

स्टाफ ने कार में मौजूद सांप को बाहर निकालना चाहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद सांप को निकालने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया। उसे बाहर निकालने के लिए कार के कई पुर्जे खोलने पड़े। खूब मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। कई लोगों का ध्यान इस वीडियो पर तब गया जब उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया।

Incredible. I bet no BMW service manual has instructions on how to deal with this...They should name their next model ‘Cobra.’ And that snake catcher was masterful & elegant! We’re now one of the largest global economies but we’re still the land of the snake charmers! https://t.co/g4R2RHfksT

— anand mahindra (@anandmahindra) 20 December 2018