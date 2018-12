शिलांग। तीन हफ्ते से मेघालय की बंद पड़ी कोयला खदान में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। आज सुबह एयरफोर्स का सी-130 सुपर हरक्यूलिस विमान खदान से पानी निकालने के लिए शक्तिशाली पंप लेकर पहुंचा है। इस पंप के सहारे खदान में भरे पानी को निकालने का काम शुरू होगा। अब तक एनडीआरएफ की टीम खदान से पानी निकालने के लिए कम क्षमता वाले पंप का इस्तेमाल कर रही थी। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी।

हालांकि ये पंप आने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं होगा, क्योंकि पास की खदान और नदी से लगातार इस संकरी खदान में पानी भर रहा है। ऐसे में गोताखोरों के लिए भी यहां काम करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

Odisha Fire Services team also left for #Meghalaya in a special aircraft to assist local authorities in the rescue of trapped coal miners pic.twitter.com/yo5Sr9e7ef

जानिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी दस अहम बातें

-तमाम कोशिशों के बाद जब एनडीआरएफ की टीम खदान से पानी निकालने में नाकाम रही तो फिर एयरफोर्स और ओडिशा फायर सर्विस से मदद मांगी। इसके बाद सात शक्तिशाली पंप को एयरलिफ्ट किया गया। ये पंप इतने भारी थे कि इन्हें ईस्ट जयंतिया हिल्स, जहां खदान में मजदूर फंसे हैं, वहां तक हेलिकॉप्टर के सहारे ले जाना मुमकिन नहीं था।ऐसे में एयरफोर्स के सी-130 J सुपर हरक्यूलिस विमानों को लगाया गया है।

इस भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से आज सुबह पंप और रेस्क्यू से जुड़ा बाकी सामान गुवाहाटी पहुंचा है। अब ट्रक के सहारे इसे खदान तक ले जाया जाएगा।

-एनडीआरएफ की टीम की गुहार के बाद एयरफोर्स मदद के लिए आगे आया है। हालांकि एनडीआरएफ ने घटना के तीन हफ्ते बाद एयरफोर्स से मदद मांगी है।

-सवाल रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि ईस्ट जयंतिया हिल्स के जिला कमिश्नर को रेस्क्यू के जरूरी पंप हासिल करने के लिए मेघालय सरकार को चिठ्ठी लिखने में एक हफ्ता लग गया। इतना नहीं नहीं अगला एक हफ्ता कोल इंडिया लिमिटेड से मदद मांगने में लग गया। ऐसे में दो हफ्ते तो मदद के लिए चिठ्ठी लिखने में ही गुजर गए।

-कोल इंडिया ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल और झारखंड के धनबाद से उच्च क्षमता वाले पंप मौके पर रवाना किए हैं।

-वहीं थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकालने में मदद करने वाली किर्लोसकर कंपनी भी आगे आई है। कंपनी के कुछ लोगों ने खदान का सर्वे किया है और जरूरी साजो सामान मुहैया कराने का कहा है। दरअसल थाईलैंड की एक गुफा में भरे पानी में फंसे बच्चों को निकालने के लिए किर्लोसकर कंपनी के पंप का ही इस्तेमाल हुआ था।

-इस बीचु रेस्क्यू में जुटे एनडीआरएफ गोताखोरों ने गुरुवार को ये जानकारी दी कि कि खदान के अंदर से बदबू आ रही है। जो लाशों के सड़ने की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच शिलांग से कांग्रेस के सांसद विसेंट पाला का बयान आया है। उन्होंने कहा कि, मुझे लगता है कि काफी लोग अब तक मर चुके होंगे। मुझे स्थानीय लोगों से ये पता चला है कि वहां बचने की संभावना कम है।

Congress' Shillong MP Vincent H Pala on #MeghalayaMiners: I’m very sure most people have died, I came to know from local people that there is no chance of people there, those who survive, they run away since the mining was illegal. pic.twitter.com/h4QDUrpMGA

— ANI (@ANI) 28 December 2018