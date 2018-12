नई दिल्ली। पॉप सिंगर मीका सिंह बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक ब्रजीली मॉडल को अश्लील तस्वीरें भेजने के आरोप में उन्हें गुरुवार को दुबई में हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद यूएई में भारतीय उच्चायोग द्वारा किए गए प्रयासों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

इसकी पुष्टि करते हुए यूएई में भारतीय उच्चायुक्त नवदीप सूरी ने बताया कि उच्चायोग के प्रयासों के बाद मीका सिंह को रात 11.30 बजे रिहा कर दिया गया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

Navdeep Singh Suri, Indian Ambassador to UAE, on singer Mika Singh detained in UAE after a girl complained against him for alleged harassment: Following efforts by the embassy, singer Mika was released at 1130 last night. He will be produced before a court today. (file pic) pic.twitter.com/gHcs3oOmry

— ANI (@ANI) December 7, 2018