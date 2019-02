मुजफ्फरपुर। भगवानपुर (मुजफ्फरपुर, बिहार)स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से 10 करोड़ रुपये के जेवरात लूट का पुलिस टीम ने चार दिनों में ही पर्दाफाश कर दिया है।

पुलिस ने समस्तीपुर, बेगूसराय और वैशाली से तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 26.5 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। शेष सोना लेकर गिरोह का सरगना विकास झा नेपाल भाग निकला है।

Muzaffarpur: Police recovered jewellery worth Rs 10 crore and arrested 3 persons in connection with the loot from Muthoot Finance in Bhagwanpur on February 6. Manoj Kumar, SSP says, "the accused will be taken to 14-day police remand&search is underway for other accused." #Bihar pic.twitter.com/cy1Ji3PnCe

