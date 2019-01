नई दिल्ली। राजनीतिक बयानबाजी कईं बार परेशानी का सबब बन जाती है और ऐसा ही कुछ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुआ है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर दिए अपने बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। उनके बयान पर संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। मालूम हो कि राहुल गांधी के बयान को लेकर पीएम मोदी और भाजपा नेताओं ने उन पर निशाना साधते हुए आलोचना की थी।

National Commission for Women (NCW) issues notice to Congress President Rahul Gandhi over his statement "PM ran away & asked a 'mahila' (Defence Minister Nirmala Sitharaman) to defend him" pic.twitter.com/xTAyqNeXg1

बता दें कि राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर केंद्र सरकार का घेराव करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री एक महिला (रक्षामंत्री) के पीछे छुप रहे हैं। इस बयान की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'राहुल गांधी का बयान- 'एक महिला से कहा मेरी रक्षा कीजिए?' महिला विरोधी है। क्या वह सोचते हैं कि एक महिला कमजोर है? राहुल इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की रक्षामंत्री को कमजोर कह रहे हैं।'

इसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है, 'उनकी टिप्पणी महिला-विरोधी, आक्रामक, अनैतिक तथा सामान्य रूप से महिलाओं के मान एवं प्रतिष्ठा के विरुद्ध असम्मान जाहिर करती है।'

Rahul Gandhi had tweeted yesterday, "with all due respect Modi Ji, in our culture respect for women begins at home. Stop shaking. Be a man and answer my question: Did the Air Force and Defence Ministry object when you bypassed the original Rafale deal? Yes? Or No? #RafaleScam" https://t.co/f4T54nogJ5

