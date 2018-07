नई दिल्ली। रिजर्व बैंक एक के बाद एक नए नोट जारी कर रहा है। अब तक आए 2000, 500, 200, 50 और 10 के नोटों के बाद अब बारी 100 के नोट की है। रिजर्व बैंक के अनुसार जल्द ही नया नोट बाजार में आएगा। इसके आने के बाद बाजार में पहले से उपलब्ध पुराने 100 के नोट चलन में बने रहेंगे। नया 100 का नोट महात्मा गांधी सीरीज का होगा।

नोट की एक और खासियत इसमें छपने वाला स्मारक भी है। नोट के पिछले हिस्से में यूनेस्को की विश्वदाय सूची में शामिल गुजरात के पाटन स्थित रानी की बावड़ी नोट पर दिखाई देगी। आमतौर पर लोगों के बीच कम चर्चित इस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को ने बावड़ियों की रानी की उपाधि दी है।

यह पहला नोट होगा, जिसमें तकनीक से लेकर सामग्री तक सब कुछ भारतीय है। इस नोट में लगने वाला कागज भारत में तैयार किया गया है। प्रिंटिंग में लगने वाली स्याही भारतीय है और सिक्योरिटी फीचर भी पूरी तरह भारत में ही तैयार किए गए हैं।

Will shortly issue Rs 100 denomination banknotes .This new denomination has motif of “RANI KI VAV” on the reverse, depicting the country’s cultural heritage. The base colour of the note is Lavender. The existing 100 rupee note will continue to be legal tender: RBI pic.twitter.com/68HdtAW9m2

