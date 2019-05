चेन्‍नई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु के 10 स्थानों पर छापेमारी की है। चिदंबरम रामनाथपुरम, सेलम आदि जगहों पर कार्रवाई हुई है। इसे इसी साल गत आठ जनवरी को दर्ज हुए एक मुकदमे से संबंधित है। इसमें ISIS को समर्थन देने का आठ लोगों पर आरोप था।

एजेंसी ने रामनाथपुरम, सलेम और चिदंबरम में छापेमारी की है। मुथुपेट, केलाकरई, देवीपट्टिनम, ललपेट और सलेम में 10 लोगों के ठिकानों की भी तलाशी ली। इन पर आतंकवादी संगठन इस्‍लामिक स्‍टेट के लिए हथियार खरीदने और आतंकियों को जेल से भगाने की साजिश रचने का आरोप है।

Tamil Nadu: NIA conducts raids at 10 places in the state in connection with a case filed on January 8 against eight people for allegedly supporting ISIS.

The raids are being conducted at Ramanathapuram, Salem and Chidambaram. pic.twitter.com/7GIBaIQUmt

