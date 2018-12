NIA : सीरियल धमाकों की थी साजिश, ग्रेनेड-रॉकेट लॉन्‍चर, सौ सेल फोन, 135 सिम, लैपटॉप सहित कई चीज़ें बरामद

अमरोहा/नई दिल्ली। एनआईए ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश पुलिस की टास्क फोर्स के साथ मिलकर बुधवार सुबह एक साथ कई जगहों पर छापे मारे। छापे की इस कार्रवाई में करीब 150 अधिकारी शामिल थे। छापे की कार्रवाई में एनआईए के हाथ जो लगा है वह चौंकाने वाला है।

एनआईए को जानकारी मिली है कि आतंकवादी आगामी गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2019) के मौके पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हेडक्वार्टर पर हमले की तैयारी कर रहे थे।

एनआईए अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि छापेमारी के बाद 16 लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

IG NIA: The gang leader of the module is called Mufti Sohail who stays in Delhi and is a native of Amroha in UP where he works at a mosque. pic.twitter.com/bQ9o1NDqYL— ANI (@ANI) 26 December 2018

ये सभी विदेशी व्यक्ति के संपर्क में थे। मुख्य साजिशकर्ता मुफ्ती सुहैल अमरोहा के मस्जिद का मौलवी है। ये लोग सीरियल ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। साथ ही, इनकी आत्मघाती हमला करने की भी साजिश थी।

सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी दिल्ली पुलिस मुख्यालय और आरएसएस हेडक्वार्टर की रेकी भी कर चुके थे। एनआईए ने दिल्ली के जाफराबाद से 4 लोगों को हिरासत में लिया है।

IG NIA: Level of preparation suggests their aim was to carry out explosions in near future by remote control blasts & fidayeen attacks. This is a new ISIS inspired module, they were in touch with a foreign agent. Identities are yet to be established. pic.twitter.com/7BEZvvtukE— ANI (@ANI) 26 December 2018

1 संदिग्ध को अमरोहा से हिरासत में लिया गया है। जाफराबाद से ग्रेनेड लॉन्चर, 7 पिस्टल और तलवार भी बरामद की गई हैं। यही नहीं अमरोहा से भी विस्फोटक और एक पिस्टल बरामद की गई है। इन सबके अलावा ISIS का बैनर भी बरामद हुआ है।

दिल्ली से हिरासत में लिए गए संदिग्धों का नाम आजम, अनीस, जाहिद और जुबेर मलिक है। अमरोहा से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध का नाम हाफिज सुहैल बताया जा रहा है। हाफिज एक मदरसे में टीचर भी है।

IG NIA: Total amount worth Rs 7.5 lakh recovered, nearly 100 mobile phone, 135 SIM cards, laptops and memory also seized. Some of the searches are still underway. After intial interrrogation of the 16 suspects, we have decided to arrest 10 accused. pic.twitter.com/eKUoE3Ouyk— ANI (@ANI) 26 December 2018

यह भी कहा जा रहा है कि हाफिज सुहैल ही इस सबका मास्टर माइंड है और वह भी दिल्ली के जाफराबाद का ही रहने वाला है। माना जा रहा है कि सभी हरकत-उल हर्ब ए इस्लाम संगठन से जुड़े हुए हैं और सेल्फ रेडक्लिराइज़्ड हैं।

पता चला है कि अनीस ने करीब 2 महीने पहले अपने ही घर से 5 लाख का सोना चुराया लिया था, लेकिन घरवालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। बताया जा रहा है कि इसी पैसे से हथियार खरीदे गए हैं।

IG NIA: Searches have been conducted in Delhi’s Seelampur and UP’s Amroha, Hapur, Meerut and Lucknow. Large quantities of explosive material, weapons and ammunition including a country made rocket launcher have been recovered so far. pic.twitter.com/y3eh1D4IiK— ANI (@ANI) 26 December 2018

इससे पहले आतंकी गतिविधियों के शक में एनआईए, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार सुबह से ही 16 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी।

यूपी एटीएस ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरोहा में एनआईए के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान पांच लोगों कों गिरफ्तार भी किया गया है।