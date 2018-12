नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है मीडिया में मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि विपक्षी दल और मीडिया का एक वर्ग मेरे खिलाफ अभियान चला रहा है। इसके तहत मेरी और मेरी पार्टी की छवि का खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस तरह की किसी भी कोशिश की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।

In the last few days, I have noticed a sinister campaign by some opposition parties and a section of the media to twist my statements and use them out of context and draw politically motivated inferences to malign me and my party.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) 23 December 2018