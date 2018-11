अमृतसर। अमृतसर हमला मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमले में दो लोग शामिल थे जिसमें से एक को पकड़ लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम विक्रमजीत सिंह है और उसकी उम्र 26 साल है। हमले में शामिल दूसरे व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है उसका नाम अवतार सिंह है और उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

I'm happy to announce that police nabbed one of the two persons involved. 26-year-old Bikramjit Singh has been arrested. The other man will also be arrested soon. His name is Avtar Singh: Punjab CM on #Amritsar blast at Nirankari Mission congregation that claimed 3 lives pic.twitter.com/k0S52mpdKe

