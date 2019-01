मेघालय। मेघालय की खदान में पिछले 36 दिनों से चला आ रहा राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस बीच गुरुवार को खदान में 200 फीट की गहराई में एक शव बरामद हुआ है। फिलहाल शेष खनिकों की तलाश के लिए अभियान जारी है। इस अभियान का एक वीडियो भी सामने आया है जो पानी के अंदर सेना के एक वाहन द्वारा लिया गया है।

Meghalaya: Operation continues to rescue the miners who have been trapped in a mine at Ksan near Lyteiñ River in East Jaintia Hills, one body has been recovered. The miners are trapped since 13th December. #meghalayaminers pic.twitter.com/trqWsHmzwc

— ANI (@ANI) January 17, 2019