नई दिल्‍ली। देश में किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा गर्माया हुआ है और मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कर्जमाफी की घोषणा भी की है। कांग्रेस लगातार किसानों की कर्जमाफी और उसके साथ भेदभाव का मुद्दे पर सरकार को घेरती है। इस बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी का बड़ा बयान आया है।

वरुण गांधी ने अपने बयान में दावा किया है कि 1952 से लेकर 2019 तक इन 67 सालों में देश के 100 उद्योगपतियों के मुकाबले महज 17 प्रतिशत किसानों को पैसा मिला है।

Varun Gandhi, BJP: Only 17% of all money that has been paid out to the top 100 industrial families of India from 1952 to 2019, has been paid to every single farmer, centre & state together, in this country. If there is not a more shameful statistic,I don't know what it is.(06.01) pic.twitter.com/lMpyJKr1eW

— ANI (@ANI) January 7, 2019