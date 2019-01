शिलांग। शिलांग स्थित भाजपा कार्यालय पर सोमवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल बम फेंका जिससे दफ्तर का कुछ हिस्सा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Meghalaya: Petrol bombs were hurled at BJP head quarters in Shillong yesterday. Alexander Laloo Hek, BJP says," We condemn any kind of violence. We will write a complaint to the Home Minister to find the culprit and take action." pic.twitter.com/O1ZWhtOdXP

