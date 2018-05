BJP संसदीय बोर्ड की बैठक को PM मोदी और अमित शाह ने किया संबोधित

नईदिल्‍ली। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने को लेकर पार्टी में काफी उत्‍साह है। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्‍यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह सहित कई वरिष्‍ठ नेताओं ने भाग लिया।

अमित शाह ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई दी और इसके साथ ही इसे पार्टी की बड़ी जीत बताया है। उन्‍होंने कहा कि यह 15वां चुनाव था इनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 14 में जीत दर्ज की है। उन्‍होंने इसे पार्टी की बड़ी उपलब्धि बताया है।

This is the 15th election. BJP has already won the last 14 elections. This is the 15th consecutive election where BJP is going to win: Amit Shah, BJP President in Delhi pic.twitter.com/fA4SdherXd

