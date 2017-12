अटल जी के जन्मदिन पर उनके निवास पहुंचे पीएम मोदी और भाजपा नेता

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पूरे देश में इस दिन को मनाया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत कई भाजपा नेता सुबह अटल जी के कृष्ण मेनन स्थित आवास पर शुभकामनाएं देने पहुंचे। पीएम ने यहां उनके परिजनों से मुलाकात कर अटल जी के हालचाल जाने।

Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Rajnath Singh, BJP President Amit Shah visited #AtalBihariVajpayee's residence at Krishna Menon Marg in Delhi earlier today, on his 93rd birthday pic.twitter.com/A4hqXzsMgg

— ANI (@ANI) 25 December 2017