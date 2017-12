दुनिया में मना नए साल का जश्न, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने भी दी बधाई

नई दिल्ली। नए साल का जश्न देश ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया गया। इसके साथ ही लोग एक दूसरे को नए साल की बधाईयां भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देश के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सकारात्मक बदलाव के साथ नए साल में पॉजिटिव इंडिया से प्रोग्रेसिव इंडिया की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाने की उम्मीद जताई।

वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी देश की जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है, 'सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं! वर्ष 2018 में सभी देशवासियों और पूरे विश्व समुदाय के जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और उल्लास का संचार होता रहे — राष्ट्रपति कोविन्द'



कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके देशवासियों को नववर्ष की बधाई दी। नये वर्ष की बधाई देने वाले अन्य प्रमुख लोगों में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, बिहार के राज्यपाल सत्य पाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू, पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरन बेदी तथा नगालैंड के मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग शामिल है।

वहीं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह नए साल की शाम रविवार को आईटीबीपी जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12वीं बटालियन के जवानों को नए साल की शुभकामनाएं दीं। राजनाथ ने नेलॉन्ग में आईटीबीपी की बा हरी पोस्ट का दौरा भी किया।

बता दें कि दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न शुरू हुआ जिसके बाद पूरी दुनिया इसमें शामिल होती गई। भारत में रात 12 बजे से नए साल का जश्न शुरू हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे भारत में लोगों ने पूरे जोशो खरोश और मौज मस्ती के साथ नाच गाकर नए साल का स्वागत किया। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में नए साल के स्वागत के लिए विभिन्न होटलों और रेस्तरां में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों की भारी भीड जमा हुई। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

Wishing you all a happy 2018! I pray that this year brings joy, prosperity and good health in everyone's lives.

— Narendra Modi (@narendramodi) 1 January 2018