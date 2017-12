शिमला में पीएम मोदी ने लोगों संग लिया कॉफी का मजा, तस्वीरें वायरल

शिमला। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण में पहुंचे पीएम मोदी का वहां की जनता ने जोरदार स्वागत किया। शपथ ग्रहण के पहले पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया साथ ही बाद में भी लोगों को धन्यवाद दिया। इसके बाद एक मौका ऐसा भी आया जब पीएम मोदी अपनी पसंद की जगह पर कॉफी पीने पहुंचे

पीएम मोदी एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वो आम लोगों के साथ कॉफी पीते नजर आ रहे हैं।यह तस्वीर शिमला के मशहूर इंडियन कॉफी हाउस की है जहां पीएम लोगों के साथ कॉफी पीते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं।

बता दें कि पीएम मोदी जब हिमाचल भाजपा के प्रभारी थे, तो वह अक्सर शिमला में इसी कॉफी हाउस में बैठते थे तथा यहां कॉफी पीते थे। उन्होंने कॉफी हाउस के स्टाफ से भी बातचीत की और पुरानी यादों को ताजा किया।

While returning from oath taking ceremony in Shimla, on way to the helipad, PM Modi stopped by the iconic Indian Coffee House at Mall Road. PM often used to spend time here several years ago, when he was in Himachal Pradesh, for party-related work. pic.twitter.com/ibiT4y9i7K

— ANI (@ANI) 27 December 2017