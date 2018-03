पीएम मोदी से मिले इमानुअल मैक्रों, जारी है द्विपक्षीय वार्ता

वाराणसी। भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों का शनिवार सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। इसके बाद मैक्रों 11.30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से हैदराबाद हाउस में मिले जहां दोनों के बीच डेलिगेशन लेवल की बातचीत जारी है। इसमें रक्षा के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में करार संभव हैं। साथ ही हिंद महासागर को लेकर भी दोनों देश हाथ मिला सकते हैं।

इससे पहले राष्ट्रपति भवन में मीडिया से बात करते हुए मैक्रों ने कहा कि भारत आना खुशी और गर्व की बात है। मुझे लगता है कि हमारी केमिस्‍ट्री काफी अच्‍छी है हमारे दो लोकतंत्रों का ऐतिहासिक संबंध है I

गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मैक्रों राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां से फ्रांसीसी राष्ट्रपति विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करने पहुंचे।

इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनकी अगवानी की। मैक्रों के साथ उनकी पत्नी ब्रिगिट मैरी-क्लाउड मैक्रों और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का दल भी आया है। इस दौरे में दोनों देश सहयोग बढ़ाने के समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इनमें समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग प्रमुख हैं।

मैक्रों के दौरे में जैतापुर में फ्रांस के सहयोग से बन रहे परमाणु बिजलीघर पर भी नया समझौता हो सकता है। मैक्रों और मोदी के बीच शनिवार को वार्ता होगी। विदेश मंत्रालय में यूरोप और पश्चिम मामलों के संयुक्त सचिव के नागराज नायडू ने कहा, फ्रांस दक्षिण एशिया में आतंकवाद के प्रति भारत के रुख का समर्थन करता है।

अब हम समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों को विकसित करने में अपना सहयोग बढ़ाने जा रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग जारी है। हम इसे अब नए स्तर पर पहुंचाने के लिए समझौता करने जा रहे हैं।

Delhi: French President #EmmanuelMacron and wife Brigitte Macron pay tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat

French President #EmmanuelMacron and wife Brigitte Macron with President Kovind,Savita Kovind and PM Modi at Rashtrapati Bhawan

— ANI (@ANI) 10 March 2018